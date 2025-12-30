Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Светлогорск
  4. Краткосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру посуточно в Светлогорске, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Светлогорск, Россия
Квартира 1 комната
Светлогорск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
Этаж 2/6
Апартаменты "Шоколад" в Светлогорске. Откpoйте для сeбя особый комфорт путeшеcтвий, выбирaя…
$64
за сутки
Оставить заявку
