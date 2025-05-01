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Дома с террасой в Южном федеральном округе, Россия

Сочи
6
Ростовская область
34
Ростов-на-Дону
31
Краснодарский край
11
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1 объект найдено
Дом в Ростов-на-Дону, Россия
Дом
Ростов-на-Дону, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продаю жилой дом. В доме свежий, дорогой ремонт, 4 комнаты,2с/у., кухня с выходом на террасу…
$126,829
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