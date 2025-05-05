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Жильё в Сестрорецке, Россия

1 объект найдено
Квартира 1 комната в Сестрорецк, Россия
Квартира 1 комната
Сестрорецк, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 9/17
Продается уютная светлая однокомнатная квартира в Сестрорецке, на Приморском шоссе, 293. Ква…
$112,868
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