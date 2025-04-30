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Производственные здания в городском округе Саратов, Россия

коммерческая недвижимость
53
офисы
7
склады
6
Производство Удалить
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3 объекта найдено
Производство 500 м² в Саратов, Россия
Производство 500 м²
Саратов, Россия
Площадь 500 м²
Предлагается к приобретению объект с большим потенциалом для ведения бизнеса. Объект распол…
Цена по запросу
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Производство 30 278 м² в Саратов, Россия
Производство 30 278 м²
Саратов, Россия
Площадь 30 278 м²
Продажа земельного участка в одном из центральных районов Саратова с расположенным на нем ко…
Цена по запросу
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Производство 7 822 м² в Саратов, Россия
Производство 7 822 м²
Саратов, Россия
Площадь 7 822 м²
Ферма/производство у реки, расположенная на хуторе Бартоломеевский, на СКАД, в 6 километрах …
Цена по запросу
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