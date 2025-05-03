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Склады в Саратовской области, Россия

Саратов
6
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6 объектов найдено
Склад 195 м² в Саратов, Россия
Склад 195 м²
Саратов, Россия
Площадь 195 м²
Предлагается к покупке часть здания с арендаторами. Первый этаж занимает долгосрочный федер…
Цена по запросу
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Склад 1 200 м² в Саратов, Россия
Склад 1 200 м²
Саратов, Россия
Площадь 1 200 м²
Предлагаем к приобретению многофункциональный объект на Сокуре   Расположение: Сокурский т…
Цена по запросу
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Склад 50 м² в Саратов, Россия
Склад 50 м²
Саратов, Россия
Площадь 50 м²
Предлагаем к продаже отдельно стоящий магазин 50,2 м2 на пересечении улиц Большой Горной и …
Цена по запросу
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Склад 135 м² в Саратов, Россия
Склад 135 м²
Саратов, Россия
Площадь 135 м²
Предлагаем к продаже помещение 135м2, в центральной части города, на улице Московской, в зда…
Цена по запросу
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Склад 1 668 м² в Саратов, Россия
Склад 1 668 м²
Саратов, Россия
Площадь 1 668 м²
Инвестиционное предложение: комплекс коммерческих объектов Верхнего рынка с действующими а…
Цена по запросу
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Склад 11 544 м² в Саратов, Россия
Склад 11 544 м²
Саратов, Россия
Площадь 11 544 м²
Предлагаем к приобретению объект на территории промышленной базы, включающий в себя склад и …
Цена по запросу
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