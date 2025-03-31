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Земельные участки в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия

2 объекта найдено
Участок земли в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
земельный участок площадью 4га для размещения дачного некоммерческого партнерства. . Собстве…
$70,692
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Участок земли в Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Участок земли
Rozhdestvenskoe selskoe poselenie, Россия
Продается земельный участок, в собственности, в прямой продаже. Ленинградская область, Гатч…
$6,650
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