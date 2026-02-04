Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Путилково
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисы в Путилково, Россия

1 объект найдено
Офис 1 025 м² в Путилково, Россия
Офис 1 025 м²
Путилково, Россия
Площадь 1 025 м²
Этаж 5
ID: L12588 Бизнес Центре Greenwood (Гринвуд): Адрес: Московская область, Красногорск городск…
$17,367
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти