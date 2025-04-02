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Дома с бассейном в поселение Новофёдоровское, Россия

4 объекта найдено
Дом 9 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 208-450, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$1,08 млн
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Дом 10 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 10
Площадь 673 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 208-943, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$662,629
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Дом 9 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 9
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 208-429, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$1,45 млн
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Дом 10 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 10
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 208-237, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$3,49 млн
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