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Дома в поселение Новофёдоровское, Россия

9 объектов найдено
Дом 10 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 10
Площадь 633 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 208-944, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$1,39 млн
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Дом 7 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 7 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 7
Площадь 485 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 208-945, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$1,57 млн
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Дом 9 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 9
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 208-450, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$1,08 млн
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Дом 10 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 10
Площадь 673 м²
Количество этажей 4
Код объекта в БД Агентства: 208-943, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$662,629
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Дом 9 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 9 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 9
Площадь 700 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 208-429, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$1,45 млн
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Дом 5 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 5
Площадь 205 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 423-906, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, Кузнецово. …
$238,546
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Дом 8 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 8 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 8
Площадь 530 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 464-111, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, Фаворит КП (Долгино дер.…
$590,342
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Дом 5 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 5 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 5
Площадь 255 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 464-112, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, Фаворит КП (Долгино дер.…
$299,990
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Дом 10 комнат в поселение Новофёдоровское, Россия
Дом 10 комнат
поселение Новофёдоровское, Россия
Число комнат 10
Площадь 1 150 м²
Количество этажей 3
Код объекта в БД Агентства: 208-237, Киевское шоссе, 38 км от МКАД, ВИК к/п (Кузнецово). …
$3,49 млн
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Параметры недвижимости в поселение Новофёдоровское, Россия

с бассейном
Недорогая
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