Квартиры в Островцах, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Островцы, Россия
Квартира 3 комнаты
Островцы, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 76 м²
Этаж 17/17
Срочно продается прекрасная квартира  с панормным видом от единственного собственника! 🚌 …
$130,000
Агентство
Wonderport
Языки общения
English, Русский, עִברִית
