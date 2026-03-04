Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Орловская область
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Орловской области, Россия

Красноармейское сельское поселение
52
52 объекта найдено
Коммерческое помещение 80 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 80 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 80 м²
$586,281
Оставить заявку
Коммерческое помещение 239 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 239 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 239 м²
$1,72 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 174 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 174 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 174 м²
$1,24 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 85 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 85 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 85 м²
$662,897
Оставить заявку
Коммерческое помещение 78 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 78 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 78 м²
$569,586
Оставить заявку
Коммерческое помещение 85 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 85 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 85 м²
$662,897
Оставить заявку
Коммерческое помещение 251 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 251 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 251 м²
$1,88 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 186 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 186 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 186 м²
$1,29 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 78 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 78 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 78 м²
$569,586
Оставить заявку
Коммерческое помещение 246 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 246 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 246 м²
$1,80 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 244 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 244 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 244 м²
$1,77 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 227 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 227 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 227 м²
$1,66 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 85 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 85 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 85 м²
$665,118
Оставить заявку
Коммерческое помещение 62 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 62 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 62 м²
$519,972
Оставить заявку
Коммерческое помещение 78 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 78 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 78 м²
$569,586
Оставить заявку
Коммерческое помещение 163 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 163 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 163 м²
$1,12 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 74 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 74 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 74 м²
$534,576
Оставить заявку
Коммерческое помещение 172 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 172 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 172 м²
$1,40 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 214 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 214 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 214 м²
$1,53 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 216 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 216 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 216 м²
$1,55 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 278 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 278 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 278 м²
$2,03 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 201 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 201 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 201 м²
$1,41 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 177 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 177 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 177 м²
$1,24 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 271 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 271 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 271 м²
$1,95 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 78 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 78 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 78 м²
$630,722
Оставить заявку
Коммерческое помещение 231 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 231 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 231 м²
$1,67 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 63 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 63 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 63 м²
$530,004
Оставить заявку
Коммерческое помещение 59 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 59 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 59 м²
$467,065
Оставить заявку
Коммерческое помещение 193 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 193 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 193 м²
$1,34 млн
Оставить заявку
Коммерческое помещение 188 м² в Horosevskij, Россия
Коммерческое помещение 188 м²
Horosevskij, Россия
Площадь 188 м²
$1,33 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти