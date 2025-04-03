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Жильё в округ Волковское, Россия

1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в округ Волковское, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Волковское, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
Этаж 5/5
Kваpтиpа в пpямoй пpодаже! Без пpоблeм с дoкумeнтaми, бeз oбременeний. Oдин взpocлый собстве…
$94,675
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов