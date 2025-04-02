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Квартиры в округ Ржевка, Россия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в округ Ржевка, Россия
Квартира 1 комната
округ Ржевка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 16/16
Продается однокомнатная квартира в Красногвардейском р-не, пр-кт Ударников, д.38, корп.2, на…
$86,744
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Квартира 2 комнаты в округ Ржевка, Россия
Квартира 2 комнаты
округ Ржевка, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 66 м²
Этаж 2/8
Предлагается к продаже большая 2-х комнатная квартира нестандртной планировки: огромная кухн…
$204,813
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