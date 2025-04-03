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Жильё в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия

1 объект найдено
Комната 5 комнат в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Комната 5 комнат
okrug Komendantskiy aerodrom, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 142 м²
Этаж 9/15
5 мин. пешком до м. ПИОНЕРСКАЯ. Звоните! Показ по договоренности. Встречная покупка. Комнат…
$21,302
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Параметры недвижимости в okrug Komendantskiy aerodrom, Россия

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