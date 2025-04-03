Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. округ Коломяги
  4. Жилая

Жильё в округ Коломяги, Россия

2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в округ Коломяги, Россия
Квартира 3 комнаты
округ Коломяги, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
Этаж 4/10
Продается функциональная трехкомнатная квартира общей площадью 68,1 квадратных метров, распо…
$135,313
Оставить заявку
Квартира 5 комнат в округ Коломяги, Россия
Квартира 5 комнат
округ Коломяги, Россия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 164 м²
Этаж 9/9
Продается квартира 164 кв м: 2 санузла, 4 спальни, 24 метровая гостиная. 2 гардеробные. В кв…
$391,695
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в округ Коломяги, Россия

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов