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Дома в Никарагуа

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San Juan del Sur
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13 объектов найдено
Дом 4 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 4 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 17 000 м²
Дом для продажи на окраине Восточного Сан-Хуан-дель-Сур - $289.00Откройте для себя уникальну…
$289,000
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Дом 3 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 3 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 3
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Luxury Home for Sale in La Talanguera, San Juan del Sur – Unmatched Panoramic Views Locat…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в Rivas, Никарагуа
Дом 2 комнаты
Rivas, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Exclusive Property Listing: Independent Living Oasis in Rivas Discover this exclusive prope…
Цена по запросу
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LDV InvestLDV Invest
Дом 2 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 2 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в Каса Мадроно, святилище, расположенное в престижной резиденции Pelican Ey…
$279,000
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Дом 6 комнат в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 6 комнат
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 6
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Добро пожаловать в дом своей мечты: великолепная одноэтажная резиденция в стиле Хасиенда с ш…
Цена по запросу
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Дом 2 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 2 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Фантастика Возможность: 2-комнатный дом в закрытом сообществеРасположенный в спокойной и без…
$99,000
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Дом 2 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 2 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
Недвижимость на продажу в 3 км от Плайя-Ремансо - новая цена $239.00‍Расположенный в тихом р…
$239,000
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Дом 4 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 4 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 4
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Количество этажей 2
Three-Unit Property in the Heart of the City Center This remarkable property, constructed…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 4 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 4
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 269 м²
Количество этажей 1
Цена: $349 000 USDРасположение: Barrio La Talanguera, San Juan del SurРасстояние: всего в 10…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 3 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 4 000 м²
Количество этажей 1
Эта недвижимость расположена всего в одном километре от пляжа Плайя Марселла и имеет три спа…
Цена по запросу
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Дом 4 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 4 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 4
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 1
🌴Недвижимость для продажи в Боске-дель-Мар - Сан-Хуан-дель-Сур🌊Живите мечтой в этой очароват…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 3 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Introducing the luxurious 3-bedroom model house at El Encanto del Sur, nestled within the pr…
Цена по запросу
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Дом 3 комнаты в San Juan del Sur, Никарагуа
Дом 3 комнаты
San Juan del Sur, Никарагуа
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
NEW PRICE $99,000 ‍ Introducing an extraordinary project brought to you by BVN Real Estate…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в Никарагуа

с садом
с террасой
с бассейном
Недорогая
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