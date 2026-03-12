Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Менделеево
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Менделеево, Россия

Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 7 020 м² в Менделеево, Россия
Склад 7 020 м²
Менделеево, Россия
Площадь 7 020 м²
Этаж 1
В аренду предлагается отапливаемое производственное помещение класса A. Московская обл, г Со…
$112,136
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти