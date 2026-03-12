Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Люберцы
  4. Коммерческая
  5. Склад

Склады в Люберцах, Россия

Склад Удалить
Очистить
1 объект найдено
Склад 9 500 м² в Люберцы, Россия
Склад 9 500 м²
Люберцы, Россия
Площадь 9 500 м²
Этаж 1
К продаже предлагается производственно - складской комплекс. Общая площадь строений – 9500 м…
$10,22 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти