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Земельные участки в Kumohinskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Kumohinskiy selsovet, Россия
Участок земли
Kumohinskiy selsovet, Россия
Площадь 900 м²
Количество этажей 1
Продам земельный участок 9 сот, ИЖС, ровный прямоугольной формы, ширина 20м, длина 42м. Меж…
$18,072
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