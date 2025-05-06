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Виллы в Кстовском муниципальном округе, Россия

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15 объектов найдено
Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 144 м²
Количество этажей 2
Гoтовые кирпичные   дoма 144 кв.м. в ЖК CВOЙ Изумрудный. Планировочные решения продуманы ди…
$136,522
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 95 м²
Количество этажей 1
Предлагаем Вашему вниманию дом в чистом районе с хорошей транспортной развязкой, три комнаты…
$104,099
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 150 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Представляем уникальную возможность приобретения земельного участка …
$84,731
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 189 м²
Количество этажей 2
Продаётся уютный двухэтажный дом в городе Кстово Нижегородской области! Описание дома:    …
$236,037
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 100 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) кирпичного дома 100 м2 ( современная класика)   по ул. Речн…
$73,837
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 70 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) деревянного каркасного дома 70 м2 ( современная класика)   …
$66,575
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Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Продаю новый двух этажный дом 138 м2 класса Комфорт с открытой террасой в ИЖС Новая резиденц…
$96,715
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) каркасного деревянного дома 120 м2 ( современная класика)  …
$77,469
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Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 118 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Предлагается к приобретению новый дом в живописном поселке Безводное…
$91,434
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Вилла в Кстовский муниципальный округ, Россия
Вилла
Кстовский муниципальный округ, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование) кирпичного дома 120 м2 ( в стиле хайтек)   по ул. Речная в …
$81,100
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Вилла в Bolsaa Elna, Россия
Вилла
Bolsaa Elna, Россия
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продажа( на раннее бронирование( каркасного из брус) дома 140 м2 ( современная класика)   по…
$130,728
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Вилла в Bolsaa Elna, Россия
Вилла
Bolsaa Elna, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продажа (на раннее бронирование) дома 120 м2 (кирпичный в стиле хай-тек) по ул. Новая 46б в …
$119,834
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Вилла в Bezvodnoe, Россия
Вилла
Bezvodnoe, Россия
Площадь 138 м²
Количество этажей 2
Уважаемые покупатели, Предлагается к приобретению новый двухэтажный дом в живописном посел…
$97,529
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Вилла в Afonino, Россия
Вилла
Afonino, Россия
Площадь 412 м²
Количество этажей 2
Продается элитный дизайнерский объект недвижимости в стиле шале. Роскошный коттедж   площадь…
$422,260
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Вилла в Нижний Новгород, Россия
Вилла
Нижний Новгород, Россия
Площадь 535 м²
Количество этажей 3
В продаже эксклюзивный загородный комплекс на берегу реки Кудьма!   25 соток в охраняемом …
$942,603
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Параметры недвижимости в Кстовском муниципальном округе, Россия

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