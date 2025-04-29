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Жильё в Ковернино, Россия

1 объект найдено
Комната в Ковернино, Россия
Комната
Ковернино, Россия
Площадь 30 м²
Этаж 1/1
Продам 2к.кв в одноэтажном, бревенчатом, двухквартирном доме. 60/25/9 Продаются только 3 до…
$18,157
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