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Дома в поселение Кокошкино, Россия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в поселение Кокошкино, Россия
Дом 4 комнаты
поселение Кокошкино, Россия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 736-701, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$278,766
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Дом 5 комнат в поселение Кокошкино, Россия
Дом 5 комнат
поселение Кокошкино, Россия
Число комнат 5
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 736-702, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$340,652
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Параметры недвижимости в поселение Кокошкино, Россия

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