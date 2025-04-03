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Жильё в поселение Кокошкино, Россия

3 объекта найдено
Дом 5 комнат в поселение Кокошкино, Россия
Дом 5 комнат
поселение Кокошкино, Россия
Число комнат 5
Площадь 194 м²
Количество этажей 2
Код объекта в БД Агентства: 736-702, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$337,463
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Квартира 1 комната в поселение Кокошкино, Россия
Квартира 1 комната
поселение Кокошкино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Этаж 7/14
Просторная квартира Дом удачно расположен на одной из центральных улиц города. В минуте ходь…
$96,437
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Дом 4 комнаты в поселение Кокошкино, Россия
Дом 4 комнаты
поселение Кокошкино, Россия
Число комнат 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Код объекта в БД Агентства: 736-701, Минское шоссе, 22 км от МКАД, Крекшино Вайт Вилладж . …
$276,157
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