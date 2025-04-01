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Квартиры в Ломоносовский район, Россия

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4 объекта найдено
Квартира 1 комната в Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Lagolovskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Этаж 4/5
Просторная 1 комнатная квартира очень интересной планировки. По факту переделана в двух ком…
$44,577
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Квартира 3 комнаты в Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 5/5
Въезжай и живи! Продам уютную трёхкомнатную квартиру в д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.15. Дом…
$75,901
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Квартира 2 комнаты в Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Квартира 2 комнаты
Ropshinskoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 46 м²
Этаж 4/5
Предлагаю к продаже отличную двухкомнатную квартиру в д.Кипень Ломоносовского района, распо…
$59,034
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Комната 4 комнаты в Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия
Комната 4 комнаты
Russko-Vysockoe selskoe poselenie, Россия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
Этаж 1/5
Пpодаютcя 2 комнaты в 4 кoмнатной квартире в п. Руcско-Bыcоцкое Свeтлыe, уютныe кoмнaты c …
$30,119
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