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Земельные участки в Громовское сельское поселение, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Громовское сельское поселение, Россия
Участок земли
Громовское сельское поселение, Россия
Участок правильной формы в 100 метрах от озера Отрадное. Участок расчищен и выровнен, имеет…
$13,947
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