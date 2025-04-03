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Жильё в Fedurinskiy selsovet, Россия

дома
3
3 объекта найдено
Дом в Fedurinskiy selsovet, Россия
Дом
Fedurinskiy selsovet, Россия
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Дом двухэтажный из неоцилилиндрованного бревна. Снаружи обитый сайдингом с утеплением, внутр…
$144,574
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Дом в Fedurinskiy selsovet, Россия
Дом
Fedurinskiy selsovet, Россия
Площадь 120 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт дом на берегу Горьковского моря.  Дом 120м2, 4 комнаты, с/у.  Фундамент сва…
$66,142
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Дом в Fedurinskiy selsovet, Россия
Дом
Fedurinskiy selsovet, Россия
Площадь 241 м²
Количество этажей 2
Продается уютный дом с баней и гаражом на 31 сотки земли . Дом 241 кВ м Баня 105 кВ м Гар…
$445,768
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