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Жильё в Фёдоровское городское поселение, Россия

1 объект найдено
Комната 3 комнаты в Glinka, Россия
Комната 3 комнаты
Glinka, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Этаж 2/3
Продается очень уютная светлая теплая комната в 3-х комнатной квартире, в историческом приго…
$18,935
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Параметры недвижимости в Фёдоровское городское поселение, Россия

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