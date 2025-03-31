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Жильё в Dubravskiy selsovet, Россия

1 объект найдено
Дом в Dubravskiy selsovet, Россия
Дом
Dubravskiy selsovet, Россия
Площадь 63 м²
Количество этажей 1
Уважаемые покупатели, Предлагаем вашему вниманию уникальный бревенчатый дом, расположенный…
$17,749
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Параметры недвижимости в Dubravskiy selsovet, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов