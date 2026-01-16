Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Дмитров
  4. Коммерческая
  5. Офис

Офисы в Дмитрове, Россия

1 объект найдено
Офис 1 140 м² в Дмитров, Россия
Офис 1 140 м²
Дмитров, Россия
Площадь 1 140 м²
Количество этажей 2
ID: L12758 Автозаправочный комплекс — прибыльный бизнес с огромным потенциалом! Покупка объ…
$1,79 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти