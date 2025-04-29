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Жильё в Бутурлино, Россия

1 объект найдено
Дом в Бутурлино, Россия
Дом
Бутурлино, Россия
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
Продам 2х.эт кирпичный дом 130м2 хорошего качества 2013 года постройки.  Фундамент ленточн…
$106,519
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