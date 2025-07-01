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Коммерческая недвижимость в Bolsevrudskoe selskoe poselenie, Россия

1 объект найдено
Коммерческое помещение 192 м² в Kalozicy, Россия
Коммерческое помещение 192 м²
Kalozicy, Россия
Число комнат 1
Площадь 192 м²
Этаж 1/1
Предлагается к продаже магазин смешанных товаров с кафе на земельном участке 250 кв.м. в пос…
$69,939
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