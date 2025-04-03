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Жильё в район Богородское, Россия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в район Богородское, Россия
Квартира 3 комнаты
район Богородское, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 77 м²
Этаж 4/21
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$232,677
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Параметры недвижимости в район Богородское, Россия

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов