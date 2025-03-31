Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Россия
  3. Богородск
  4. Земельные участки

Земельные участки в Богородск, Россия

1 объект найдено
Участок земли в Богородск, Россия
Участок земли
Богородск, Россия
Площадь 4 700 м²
Продам ровный земельный участок площадью 4769 кв.м, в с. Дуденево (Богородский район). Земли…
$35,715
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов