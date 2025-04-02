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Земельные участки в Балахна, Россия

2 объекта найдено
Участок земли в Балахна, Россия
Участок земли
Балахна, Россия
Площадь 2 700 м²
Продается два участка по 13,6 сот. г. Балахна между ул. Фруктовая и Весенняя. Два ровных уча…
$90,358
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Участок земли в Балахна, Россия
Участок земли
Балахна, Россия
Площадь 1 300 м²
Продается участок г. Балахна по ул. Весенняя между домами 12 и 18. Ровный   прямоугольный уч…
$48,191
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