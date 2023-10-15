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Квартиры в Голосеевский район, Украина

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1 объект найдено
Квартира 1 спальня в Голосеевский район, Украина
Квартира 1 спальня
Голосеевский район, Украина
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
Этаж 8/7
SF-2-739-126 Продажа 1-к квартиры, площадью 42,7 м2 с хорошей функциональной планировкой: …
€90,844

Параметры недвижимости в Голосеевский район, Украина

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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