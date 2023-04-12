Купить вилла в России

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Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
191 м²
Количество этажей 2
€ 392,628
Предлагаю Вашему вниманию земельный участок площадью 28 соток земли ижс на котором расположе…
Вилла
Бор, Россия
220 м²
Количество этажей 2
€ 151,442
Отличное местоположение, центр г. Бор, рядом ЖК Парк Горького. 1 этаж: прихожая, холл, кухня…
Вилла
Gremyachaya Polyana, Россия
152 м²
Количество этажей 2
€ 190,705
Продаю коттедж из финского клееного бруса на берегу Борцовского водохранилища (по Арзамасско…
Вилла
Orinkino, Россия
140 м²
Количество этажей 2
€ 89,631
Продаю загородный дом на участке 10 соток. Богородский район , ДНП Оринки. Дом для кру…
Вилла
Бор, Россия
266 м²
Количество этажей 2
€ 173,878
Предлагаем для Вас уникальное предложение на рынке недвижимости - коттедж с очень функционал…
Вилла 5 комнат
Владикавказ, Россия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
350 м²
4 Этаж
€ 2,750,000
Представляем Вашему вниманию уникальный объект на Крепости Алании – старинный коттедж планир…
Вилла
Нижний Новгород, Россия
340 м²
Количество этажей 2
€ 218,514
В продаже дом в частном секторе в автозаводском районе. Дом 1996 года постройки , в 2021 год…
Вилла
Beshencevo, Россия
150 м²
Количество этажей 2
€ 102,815
Дом 2 этажа кирпич, перекрытия ж/б , фундамент цельная плита , подвал 50 метров, крыша о…
Вилла
Novopokrovskoe, Россия
323 м²
Количество этажей 3
€ 335,154
Чистая продажа! Один взрослый собственник! В собственности более 5 лет! Продается загород…
Вилла
Кантаурово, Россия
160 м²
Количество этажей 2
€ 78,229
Предлагаю вашему вниманию коттеджный микрорайон в селе Кантаурово в 15 км от г. Бор, и от г.…
Вилла
Kamenskiy selsovet, Россия
407 м²
Количество этажей 3
€ 189,984
Тихое уютное место. Пение птиц и свежий воздух, рядом лес. 15 минут от Нижнего Новгорода, и …
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
306 м²
Количество этажей 2
€ 178,579
В продаже коттедж в одном из самых живописных мест Нижегородской области к.п. Дубровка общ…
Вилла
Зелёный Город, Россия
417 м²
Количество этажей 2
€ 472,724
Продается двух этажный коттедж 417 м2 . Расположенный в Зеленом городе, на реке Кудьма в К…
Вилла
Решетиха, Россия
138 м²
Количество этажей 2
€ 161,821
Срочная продажа. Предлагаю вашему вниманию уникальный проект!!! Продается жилой дом из кл…
Вилла
Сокольский городской округ, Россия
120 м²
Количество этажей 1
€ 111,196
Предлагаем к продаже коттедж 120м2, земля ИЖС 12 соток, дом мебелированный готов к проживани…
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м²
Количество этажей 2
€ 43,026
Продаю коттедж Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
Вилла
Shapkinskiy selsovet, Россия
150 м²
Количество этажей 2
€ 43,026
Продаю коттедж Богородский район, деревня Выползово (34 км от Нижнего Новгорода). Материал…
Вилла
городской округ Нижний Новгород, Россия
302 м²
Количество этажей 3
€ 346,441
Продаётся коттедж в Нижегородской области, д.Сартаково. Коттеджный поселок Серебряный ключ, …
Вилла
Нижний Новгород, Россия
468 м²
Количество этажей 2
€ 223,276
В продаже замок в черте города с шикарным дизайнерским ремонтом . Ижс , вода центральная , с…
Вилла
Нижний Новгород, Россия
950 м²
Количество этажей 3
€ 949,919
Продается уникальный дом 700кв.м в элитном коттеджном посёлке "Александровская Слобода" (за …
Вилла
Нижний Новгород, Россия
483 м²
Количество этажей 3
€ 267,095
Продается Коттедж-Дуплекс в коттеджном поселке Зеленый дол.Метраж всего дома (обеих секций) …
Вилла
Bezvodninskiy selsovet, Россия
146 м²
Количество этажей 2
€ 54,760
В живописных местах, недалеко от Волги, рядом с с. Безводное, в деревне Михальчиково, продае…
Вилла
Gryaznaya, Россия
146 м²
Количество этажей 2
€ 39,114
Деревня расположена в 3 км на запад от города Выкса. Жилой дом с земельным участком. Дом 201…
Вилла 7 спален
Сочи, Россия
8 Количество комнат
7 ванных комнат
639 м²
Количество этажей 3
€ 4,000,000
23 коттеджа в Сочи в живописном парке на берегу Черного моря. Роскошный коттеджный посело…
Вилла
Barminskiy selsovet, Россия
322 м²
Количество этажей 3
€ 61,465
Дом расположен в живописном, экологически чистом районе Нижегородской области в 120 км. от г…
Вилла
Beshencevo, Россия
250 м²
Количество этажей 2
€ 139,694
Тиз Надежда, Приокский район. Коттедж два этажа, первый этаж полностью готов к проживанию, р…
Вилла
Kamenki, Россия
330 м²
Количество этажей 2
€ 217,923
Трехуровневый коттедж расположен в 19 км от города (15 мин от Н. Новгорода) в поселке Каменк…
Вилла
Kusakovka, Россия
365 м²
Количество этажей 2
€ 126,283
У вас большая семья и вы в поисках просторного дома, где каждому найдётся место? При этом вы…
Вилла
Кстово, Россия
350 м²
Количество этажей 1
€ 78,229
Продатся коттедж в Кстово (размером 10?14 м), с завершенным экстерьером, без внутренней отде…
Вилла
Bolsheelninskiy selsovet, Россия
300 м²
Количество этажей 2
€ 283,858
очень приятный, красивый, уютный, полностью готовый к проживанию, оборудованный всем необход…
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