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Купить квартира-студия в Юго-Западный административный округ, Россия

район Коньково
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14 объектов найдено
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 116 м²
€ 356,956
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 87,536
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 82,963
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 59 м²
€ 192,910
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 28 м²
€ 91,369
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 54 м²
€ 183,684
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 27 м²
€ 89,146
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 129 м²
€ 341,005
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 38 м²
€ 157,807
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 143 м²
€ 369,009
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав Юго-Западный административный округ, Россия
Студия 1 комната
Юго-Западный административный округ, Россия
1 Количество комнат 52 м²
€ 184,907
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Студия 1 комнатав район Коньково, Россия
Студия 1 комната
район Коньково, Россия
1 Количество комнат 691 м²
€ 3,603,540
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Студия 1 комнатав район Коньково, Россия
Студия 1 комната
район Коньково, Россия
1 Количество комнат 891 м²
€ 4,647,878
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Студия 1 комнатав район Коньково, Россия
Студия 1 комната
район Коньково, Россия
1 Количество комнат 101 м²
€ 596,236
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…

Параметры недвижимости в Юго-Западный административный округ, Россия

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