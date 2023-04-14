Купить недвижимость в Юго-Западный административный округ, Россия

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Россия
Центральный федеральный округ
Юго-Западный административный округ
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район Коньково
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413 объектов найдено
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Дом 5 комнат
Юго-Западный административный округ, Россия
5 Количество комнат
198 м²
Количество этажей 23
€ 1,424,653
В экологическим чистом районе Москвы продаётся квартира площадью 198 кв.м. с видом на пруд. …
Квартира 2 комнаты
район Коньково, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 352,231
Завораживающее своей архитектурой здание ЖК «Архитектор» эффектно возвышается над своим окру…
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
68 м²
€ 180,952
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
68 м²
€ 179,688
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
68 м²
€ 179,942
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
81 м²
€ 201,395
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
85 м²
€ 206,813
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
65 м²
€ 175,877
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
70 м²
€ 177,112
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
54 м²
€ 160,842
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
69 м²
€ 173,064
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
61 м²
€ 172,087
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
56 м²
€ 162,469
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
57 м²
€ 167,763
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
57 м²
€ 163,816
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
53 м²
€ 158,038
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
48 м²
€ 144,642
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
49 м²
€ 147,259
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
84 м²
€ 203,615
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
56 м²
€ 164,874
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
65 м²
€ 178,455
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
55 м²
€ 162,160
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
48 м²
€ 142,246
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
64 м²
€ 169,826
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
48 м²
€ 142,510
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
72 м²
€ 178,585
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
63 м²
€ 170,432
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 2 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
2 Количество комнат
72 м²
€ 172,106
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
73 м²
€ 169,403
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
Квартира 3 комнаты
Юго-Западный административный округ, Россия
3 Количество комнат
73 м²
€ 168,859
Современный проект комфорт-класса от ДСК-1, расположенный в 3 км от Москвы между Варшавским …
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