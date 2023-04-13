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Купить дом в Санкт-Петербурге, Россия

Санкт-Петербург
2
Петергоф
1
Стрельна
1
4 объекта найдено
Домв Санкт-Петербург, Россия
Дом
Санкт-Петербург, Россия
820 м²
€ 3,159,065
Арт. 36682401 Ничего подобного просто нет! в Центре Петроградской стороны в продаже полност…
Домв Стрельна, Россия
Дом
Стрельна, Россия
175 м²
€ 154,750
Арт. 34750486 В непосредственной близости от города предлагается к продаже кирпичный дом с …
Дом 7 комнатв Санкт-Петербург, Россия
Дом 7 комнат
Санкт-Петербург, Россия
7 Количество комнат 684 м² 1/2 Этаж
€ 476,631
Продается отдельно стоящее здание на берегу Невы, памятник архитектуры, известный как Дом З…
Домв Петергоф, Россия
Дом
Петергоф, Россия
312 м²
€ 515,832
Арт. 5902412 Уважаемый покупатель!!! Представляем Вашему вниманию современный , невероятно …

Параметры недвижимости в Санкт-Петербурге, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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