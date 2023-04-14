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Купить квартира-студия в Пушкинский район, Россия

Пушкин
86
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138 объектов найдено
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,457
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,788
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,758
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,814
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,704
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,661
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,704
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,843
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,389
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 71,031
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,333
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,196
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 30 м²
€ 77,715
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 67,140
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,230
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,717
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,717
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 71,385
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 69,781
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 69,781
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 69,781
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 70,460
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 69,781
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 69,781
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 24 м²
€ 68,529
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 6 м²
€ 3,613
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 3,045
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 5 м²
€ 2,995
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 68,319
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 68,319
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…

Параметры недвижимости в Пушкинский район, Россия

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