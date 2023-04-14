Недвижимость в Пушкинском районе: уютное жилье в пригороде Санкт-Петербурга

Пушкинский район — густонаселенный пригород Санкт-Петербурга. В его структуру включены 5 муниципальных образований, в которых проживают свыше 233 тыс. человек. Административный центр региона — город Пушкин.

Район считается развитым и удобным для проживания. Здесь ведется активное возведение жилья, регулярно открываются новые магазины и предприятия. Большое внимание уделяется образованию — в регионе работают 38 учебных учреждений.

Преимущества покупки недвижимости

Жилье в Пушкинском — оптимальный выбор для тех, кому пока бюджет не позволяет обзавестись кв. метрами в Санкт-Петербурге. Недвижимость здесь стоит в 2-3 раза дешевле, чем в Северной столице РФ. При этом местные жители могут легко добираться до Питера. Расстояние от каждого муниципалитета Пушкинского района до мегаполиса составляет в среднем 20-30 км. Преодолеть этот отрезок на транспорте можно за 25-30 минут.

У Пушкинского района есть и другие преимущества:

наличие парковых зон и скверов, создающих хорошую экологию;

большое количество речек и водоемов, на побережье которых раскинулись удобные пляжные зоны;

множество ресторанов и кафе.

Какие виды жилья доступны к приобретению

Продажа жилой недвижимости в Пушкинском районе ведется по всем направлениям. Большая часть предложений — квартиры. Приобрести их можно в старых и новых домах. Во втором случае цены будут выше.

К примеру, покупка квартиры в новостройке в ЖК Лесной в Пушкинском районе квадратурой 30 метров обойдется в 80,000 евро. В то же время жилье с аналогичным метражом в старом фонде можно приобрести на 10-20% дешевле.

У покупателей также есть возможность купить жилой дом в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Цена кв. метра в этом сегменте варьируется от 1500 до 3000 евро. Большой плюс в том, что за эту стоимость можно купить земельный участок с домом.

Где в Пушкинском районе лучше приобретать жилье

Самое удобное место для покупки недвижимости — Пушкин. Это хорошо обжитой город с развитой туристической и промышленной сферой. Отдельно стоит выделить поселок Шушары, где ведется активная застройка новых комплексов и коттеджей.

Пушкинский район можно смело рассматривать для переезда на ПМЖ. Здесь недорогие цены на недвижимость, хорошо развита инфраструктура. Ознакомиться с доступными объектами в этом регионе предлагает платформа REALTING.