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  4. Пушкинский район

Купить недвижимость в Пушкинском районе, Россия

Пушкин
148
Шушары
8
Павловск
1
260 объектов найдено
Квартира 1 комнатав Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат 33 м² 6/16 Этаж
€ 70,880
Продаётся однокомнатнаяквартира с ПОЛНОЙ КАЧЕСТВЕННОЙ отделкой! Прямая продажа. Без обремен…
Квартира 1 комнатав Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат 36 м² 18/18 Этаж
€ 58,144
До метро Купчино 15 минут. Собственность более пяти лет, собственник один взрослый чел…
Квартира 1 комнатав Павловск, Россия
Квартира 1 комната
Павловск, Россия
1 Количество комнат 30 м² 3/3 Этаж
€ 45,407
В прямой продаже хорошая, чистенькая, 1к.кв. с обстановкой, на 3/3 этаже кирпичного до…
Квартира 4 комнатыв Шушары, Россия
Квартира 4 комнаты
Шушары, Россия
4 Количество комнат 113 м² 2/5 Этаж
€ 141,649
Если вы хотите жить на свежем воздухе и при этом иметь все преимущества городского жителя…
Квартирав Шушары, Россия
Квартира
Шушары, Россия
23 м² 8/12 Этаж
€ 41,753
СОБСТВЕННОСТЬ. КВАРТИРА С РЕМОНТОМ. До м. Купчино 15 минут трансп. Продается квартира …
Квартира 1 комнатав Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат 42 м² 4/12 Этаж
€ 54,046
Прямая продажа! Продается уютная просторная двухкомнатная квартира, переделанная из одноко…
Квартира 3 комнатыв Шушары, Россия
Квартира 3 комнаты
Шушары, Россия
3 Количество комнат 78 м² 16/25 Этаж
€ 103,551
Просторная,квартира с удобной планировкой, два санузла,балкон,новый дом, электроплита, ремо…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 38 м² 1/3 Этаж
€ 76,971
Продаётся прекрасная 1 комнатная квартира с окнами во двор, в кирпичном доме. Высокий первы…
Квартира 1 комнатав Шушары, Россия
Квартира 1 комната
Шушары, Россия
1 Количество комнат 35 м² 5/5 Этаж
€ 65,896
Продаётся 1 комнатная квартира. Общая площадь 35 кв.м площадь комнат 15.8 кв.м. Есть балкон…
Квартира 2 комнатыв Шушары, Россия
Квартира 2 комнаты
Шушары, Россия
2 Количество комнат 53 м² 4/5 Этаж
€ 74,202
Продаётся 2 комнатная квартира в городе спутнике Санкт-Петербурга Славянке с Питерской проп…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,457
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 100,751
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,788
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,758
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,814
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,704
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 99,339
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 72,661
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 71,704
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 98,773
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 99,339
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,843
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 2 комнатыв Пушкин, Россия
Квартира 2 комнаты
Пушкин, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 140,897
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,389
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 26 м²
€ 71,031
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 69,333
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 36 м²
€ 94,898
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 94,683
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Квартира 1 комнатав Пушкин, Россия
Квартира 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 37 м²
€ 96,879
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…
Студия 1 комнатав Пушкин, Россия
Студия 1 комната
Пушкин, Россия
1 Количество комнат 25 м²
€ 70,196
Уникальный малоэтажный комплекс в Пушкине, окруженный парками и дворцовыми ансамблями. Потря…

Параметры недвижимости в Пушкинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное

Недвижимость в Пушкинском районе: уютное жилье в пригороде Санкт-Петербурга

Пушкинский район — густонаселенный пригород Санкт-Петербурга. В его структуру включены 5 муниципальных образований, в которых проживают свыше 233 тыс. человек. Административный центр региона — город Пушкин.

Район считается развитым и удобным для проживания. Здесь ведется активное возведение жилья, регулярно открываются новые магазины и предприятия. Большое внимание уделяется образованию — в регионе работают 38 учебных учреждений.

Преимущества покупки недвижимости

Жилье в Пушкинском — оптимальный выбор для тех, кому пока бюджет не позволяет обзавестись кв. метрами в Санкт-Петербурге. Недвижимость здесь стоит в 2-3 раза дешевле, чем в Северной столице РФ. При этом местные жители могут легко добираться до Питера. Расстояние от каждого муниципалитета Пушкинского района до мегаполиса составляет в среднем 20-30 км. Преодолеть этот отрезок на транспорте можно за 25-30 минут.

У Пушкинского района есть и другие преимущества:

  • наличие парковых зон и скверов, создающих хорошую экологию;
  • большое количество речек и водоемов, на побережье которых раскинулись удобные пляжные зоны;
  • множество ресторанов и кафе.

Какие виды жилья доступны к приобретению

Продажа жилой недвижимости в Пушкинском районе ведется по всем направлениям. Большая часть предложений — квартиры. Приобрести их можно в старых и новых домах. Во втором случае цены будут выше.

К примеру, покупка квартиры в новостройке в ЖК Лесной в Пушкинском районе квадратурой 30 метров обойдется в 80,000 евро. В то же время жилье с аналогичным метражом в старом фонде можно приобрести на 10-20% дешевле.

У покупателей также есть возможность купить жилой дом в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Цена кв. метра в этом сегменте варьируется от 1500 до 3000 евро. Большой плюс в том, что за эту стоимость можно купить земельный участок с домом.

Где в Пушкинском районе лучше приобретать жилье

Самое удобное место для покупки недвижимости — Пушкин. Это хорошо обжитой город с развитой туристической и промышленной сферой. Отдельно стоит выделить поселок Шушары, где ведется активная застройка новых комплексов и коттеджей.

Пушкинский район можно смело рассматривать для переезда на ПМЖ. Здесь недорогие цены на недвижимость, хорошо развита инфраструктура. Ознакомиться с доступными объектами в этом регионе предлагает платформа REALTING.

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