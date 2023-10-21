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Квартиры в район Некрасовка, Россия

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1 объект найдено
Квартира 1 комната в район Некрасовка, Россия
Квартира 1 комната
район Некрасовка, Россия
Комнаты 1
Площадь 38 м²
Этаж 11/19
Расположение: Некрасовка 6-10 мин Лухмановская 21-30 мин Ул. Дмитриевского от 30 мин Прода…
€93,910

Параметры недвижимости в район Некрасовка, Россия

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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