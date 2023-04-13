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Купить квартира-студия в Люберцы, Россия

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6 объектов найдено
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 119 м²
€ 305,736
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 133 м²
€ 352,509
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 142 м²
€ 349,841
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 98 м²
€ 257,222
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 81 м²
€ 209,016
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…
Студия 1 комнатав Люберцы, Россия
Студия 1 комната
Люберцы, Россия
1 Количество комнат 81 м²
€ 219,850
Жилой комплекс станет тем самым местом, где Вы будете жить в атмосфере творчества, свободы и…

Параметры недвижимости в Люберцы, Россия

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