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Купить квартиру в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия

Любань
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4 объекта найдено
Квартира 1 комнатав Любань, Россия
Квартира 1 комната
Любань, Россия
1 Количество комнат 36 м² 2/2 Этаж
€ 18,866
Прямая продажа. Продается уютная однокомнатная квартира в центре Любани общей площадью 35,8…
Квартира 2 комнатыв Selco, Россия
Квартира 2 комнаты
Selco, Россия
2 Количество комнат 56 м² 2/4 Этаж
€ 33,490
Прямая продажа! Цена снижена до конца года. Документы готовы. Одно из лучших предложений д…
Квартира 3 комнатыв Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 3 комнаты
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
3 Количество комнат 52 м² 1/2 Этаж
€ 17,861
Продается трхкомнатная квартира в г. Любань пос. Красная дача д.8. Дом кирпичный, двухэтажн…
Квартира 1 комнатав Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
Квартира 1 комната
Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия
1 Количество комнат 41 м² 1/3 Этаж
€ 8,372
Прямая продажа! Одно из лучших предложений уютной однокомнатной квартиры в уникальном мест…

Параметры недвижимости в Lyubanskoe gorodskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитное
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