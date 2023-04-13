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Купить квартиру в Ленинский район, Россия

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526 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Калиновка, Россия
Квартира 2 комнаты
Калиновка, Россия
2 Количество комнат 62 м² 8/9 Этаж
€ 118,604
Лучшее предложение района ! Продается уютная 2 комнатная квартира (Евротрешка) с КЛАДОВКОЙ (…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 144,336
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 116,877
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 60 м²
€ 141,749
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 56 м²
€ 135,215
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 3 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский район, Россия
3 Количество комнат 68 м²
€ 167,270
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 143,886
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 59 м²
€ 137,665
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 116,264
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 60 м²
€ 141,749
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 56 м²
€ 134,386
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 3 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский район, Россия
3 Количество комнат 68 м²
€ 166,264
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 39 м²
€ 112,673
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 142,807
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 60 м²
€ 140,863
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 41 м²
€ 115,651
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 59 м²
€ 136,616
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 42 м²
€ 117,299
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 56 м²
€ 133,556
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 60 м²
€ 140,420
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 60 м²
€ 139,977
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 61 м²
€ 142,088
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 60 м²
€ 138,392
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 40 м²
€ 115,595
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 38 м²
€ 112,265
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 35 м²
€ 103,944
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 159,913
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 1 комнатав Ленинский район, Россия
Квартира 1 комната
Ленинский район, Россия
1 Количество комнат 35 м²
€ 106,061
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 2 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 2 комнаты
Ленинский район, Россия
2 Количество комнат 65 м²
€ 159,719
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…
Квартира 3 комнатыв Ленинский район, Россия
Квартира 3 комнаты
Ленинский район, Россия
3 Количество комнат 80 м²
€ 200,867
Жилой квартал «Римский» — уникальный квартал с изящными фасадами в стиле классического европ…

Параметры недвижимости в Ленинский район, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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