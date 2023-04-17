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Купить дом в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

12 объектов найдено
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
180 м²
€ 309,192
Арт. 41287355 К продаже предлагается семейный загородный дом в КП "Рыжики" всего в 7 минута…
Дом 2 комнатыв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом 2 комнаты
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
2 Количество комнат 48 м² 1/1 Этаж
€ 67,360
Ленинградская область, Всеволожский р-н, АОЗТ Всеволожское «Крестьянские покосы», ул. Листв…
Дом 4 комнатыв Колтуши, Россия
Дом 4 комнаты
Колтуши, Россия
4 Количество комнат 141 м² 1/2 Этаж
€ 104,794
От дома Вашей мечты Вас отделяет один звонок. Предложение для ценителей загородной жизни и …
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
320 м²
€ 717,766
Арт. 24245777 Уважаемый покупатель! Представляем Вашему вниманию роскошный элитный дом вс…
Таунхаусв Кирполье, Россия
Таунхаус
Кирполье, Россия
202 м²
€ 162,878
Арт. 24194043 Дуплекс на участке ИЖС со всеми коммуникациями! Дуплекс 201,9 м2 в ИЖС на…
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
186 м²
€ 82,819
Арт. 24005353 Здравствуйте, уважаемый Покупатель! Вашему вниманию предлагается доля в тау…
Дом 5 комнатв Кирполье, Россия
Дом 5 комнат
Кирполье, Россия
5 Количество комнат 150 м² 1/2 Этаж
€ 427,899
Финский подход в загородном строительстве. Продается дом HONKA 150 кв.м. + терраса 50 кв.м.…
Домв Кирполье, Россия
Дом
Кирполье, Россия
231 м²
€ 386,490
Арт. 4735122 Зимний дом с дизайнерским ремонтом около Коркинского озера! Предлагаем вашем…
Домв Кирполье, Россия
Дом
Кирполье, Россия
268 м²
€ 428,451
Арт. 4443800 Здравствуйте! Предлагаем вашему вниманию новый Дом с ремонтом, отоплением, сиг…
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
223 м²
€ 263,917
Арт. 4162418 Акция!! Скидка 2010000р. только до конца марта.* Дом сдан! Отделка white box. …
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
665 м²
€ 430,660
Арт. 3350610 Дамы и господа Вам предлагается уникальный железобетонный дом, выполненный в о…
Домв Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
Дом
Koltushskoe selskoe poselenie, Россия
823 м²
€ 661,449
Арт. 3350756 Продаётся ухоженная, охраняемая усадьба в элитном экологически чистом уголке. …

Параметры недвижимости в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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