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Купить квартиру в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

Старая
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1 объект найдено
Квартира 2 комнатыв Старая, Россия
Квартира 2 комнаты
Старая, Россия
2 Количество комнат 40 м² 11/16 Этаж
€ 56,869
Продаётся евродвухкомнатная квартира в красивом доме. Общая площадь 40 кв. м, включая лоджи…

Параметры недвижимости в Koltushskoe selskoe poselenie, Россия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
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