Россия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в России
Новые дома в России
Все новостройки в России
49
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в России
Жилая
Квартира в России
Студия
Дом в России
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Дуплекс
Земельные участки в России
Элитная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в России
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Производство
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в России
Найти агента в России
Агентства недвижимости в России
Агенты в России
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в России
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Дуплекс
Комната
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Россия
Северо-Западный федеральный округ
Дома
Купить дом в Калининградская область, Россия
Калининград
16
Зеленоградск
8
Гурьевск
5
Балтийск
4
Пионерский
4
Светлогорск
3
Полесск
2
Корнево
1
Дом
Очистить
100 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 2 комнаты
Novodorozhnyy, Россия
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 39,904
Предлагаем рассмотреть для покупки под реконструкцию 1/2 долю дома (есть возможность + еще 1…
Дом 3 комнаты
Высокое, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 43,229
Продается часть Реконструированного немецкого сблокированного дома, новая проводка и коммуни…
Дом 4 комнаты
Новая Деревня, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 19,398
Продаётся немецкий дом с участком 30 соток в Полесском районе в пос. Новая Деревня!!! 12 сот…
Дом 4 комнаты
Пригородное, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 36,579
Продам дом построенный с душой и любовью для большой семьи! Дом может разместить семью из 6-…
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 14,410
Продам часть дома в Полесском районе, посёлок Красный Бор, улица Гвардейская. Двухэтажный до…
Дом 3 комнаты
Калининград, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 60,964
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОМ МЕСТЕ ЦЕНТРАЛЬНОГ0 РАЙОНА города Калининграда…
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 78,700
Удачная формула комфорта: Дом + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазованног…
Дом 4 комнаты
Калининград, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 78,700
Финальное снижение цены (я не рекомендую далее снижать): цена уже 73000 рублей за кв.м. и бе…
Дом 5 комнат
Полесский городской округ, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 242,749
Зеленоградский район, пос. Сиренево. В 20 минутах езды от центра Калининграда и в 10 - от Зе…
Дом 4 комнаты
Гурьевск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 66,507
Удачная формула комфорта: таунхаус + природа Устали от суеты мегаполиса и городского загазов…
Дом 6 комнат
Балтийск, Россия
6 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 157,399
Бизнес с удовольствием! Согласитесь, вы часто мечтали поселиться на берегу моря и вести приб…
Дом 5 комнат
Калининград, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 221,689
Продам двухэтажный дом "Безупречность в деталях", расположенный в тихой зелёной зо…
Дом 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 238,315
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 271,569
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Дом 3 комнаты
Багратионовский городской округ, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 47,109
Дом в продаже Ладушки - уютный комплекс для жизни. Частный, исторический дом в Ладушкинском …
Дом 5 комнат
Пионерский, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 532,053
Шикарный дом на побережье Балтийского моря. Уникальное неповторимое предложение, которое не …
Дом 3 комнаты
Балтийск, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 171,809
Дом на берегу моря - не мечта, а реальность! Продается дом на берегу Балтийского Моря в евро…
Дом 4 комнаты
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 160,724
Продаётся современный уютный таунхаус с дизайнерской отделкой в скандинавском стиле. Общая п…
Таунхаус 4 комнаты
Зеленоградск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 147,423
Таунхаус "Морской Бриз". Всего в 200 метрах от моря, в г Зеленоградске, ул. Гагари…
Дом 3 комнаты
Пионерский, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 142,878
TAУHXAУC ВАШЕЙ МEЧТЫ!!! На побережье Балтийского моря, в городе Пионерском. Новый двухуровне…
Дом 3 комнаты
Правдинский городской округ, Россия
3 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 39,904
Для тех, кто ищет новые возможности. Не секрет, что сейчас в России формируется новое направ…
Дом 5 комнат
Калининград, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 182,893
Продам дом (блок-секцию) по переулку Ганзейскому. Общая площадь 140,6 кв.м. Три этажа. На пе…
Дом 2 комнаты
Калининград, Россия
2 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 38,796
Продаётся жилой Дом 2019 года постройки на ул. Суворова в СНТ "Фестивальное" район…
Таунхаус 5 комнат
Зеленоградск, Россия
5 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 238,315
Один из популярных форматов жизни в курортном городе на берегу Балтийского моря это блокиров…
Дом 7 комнат
Большое Исаково старокаменная 35, Россия
7 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 105,302
Предлагается к продаже современный двухэтажный дом в п .Дружный .Гурьевского района , по ули…
Дом 1 комната
Калининград, Россия
1 Количество комнат
Количество этажей 1
€ 27,711
Дом с видом на пруд Нескучный в Центральном районе. Первая линия у озера.Дом 56,9 кв.м. с зе…
Таунхаус 4 комнаты
Светлогорск, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 132,902
Таунхаус в городе Светлогорске в респектабельном районе коттеджной застройки. Дом общей площ…
Дом 4 комнаты
Новый, Россия
4 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 65,398
Дом Васильково Калининград, Новое Васильково. Цена 3 комнатной квартиры, 5 900 000 рублей. Д…
Дом 2 комнаты
п. Большаково, Россия
2 Количество комнат
Количество этажей 2
€ 49,880
Продается дачный участок с уютным домиком и свежепостроенной баней. Участок ровный, сухой с …
Таунхаус 6 комнат
Калининград, Россия
6 Количество комнат
Количество этажей 3
€ 149,640
Продаётся дом секция 180 kв.м, в Ленинградском районе Калининграда. Построен на основании пр…
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
4
Параметры недвижимости в Калининградская область, Россия
с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты