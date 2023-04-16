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Купить недвижимость в Silves, Португалия

Alcantarilha e Pera
17
Silves
4
Algoz e Tunes
1
23 объекта найдено
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
5 ванных комнат 436 м²
€ 3,300,000
Единственная в своем роде недвижимость с 44 акрами земли и уникальной виллой. Вилла, на ур…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
5 ванных комнат 260 м²
€ 2,450,000
Вилла в современном стиле, расположенная на окраине Силвеша. Расположенная на участке площ…
Коттедж 3 спальнив Silves, Португалия
Коттедж 3 спальни
Silves, Португалия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м² 1/2 Этаж
€ 290,000
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
Квартира 2 спальнив Alcantarilha, Португалия
Квартира 2 спальни
Alcantarilha, Португалия
110 м²
€ 295,000
Совершенно новая квартира с 2 спальнями, площадью 110 кв.м., с террасой в гольф-курорте Amen…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
214 м²
€ 630,000
Эта совершенно новая современная вилла расположена в нескольких минутах ходьбы от историческ…
Вилла 4 комнатыв Silves, Португалия
Вилла 4 комнаты
Silves, Португалия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 244 м²
€ 490,000
A spacious five bedroom villa for sale in Silves, situated within the region of Alcantarilha…
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 137 м²
€ 300,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 290,000
Вилла 3 спальнив Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м²
€ 540,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 270 м²
€ 400,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 253 м²
€ 365,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 139 м²
€ 285,000
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
4 Количество комнат 6 ванных комнат 726 м²
€ 1,250,000
Вилла 3 спальнив Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 231 м²
€ 550,000
Вилла 3 спальнив Silves, Португалия
Вилла 3 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 4 ванных комнат 251 м²
€ 595,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 259 м²
€ 400,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 249 м²
€ 380,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 259 м²
€ 370,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 254 м²
€ 360,000
Квартира 2 спальнив Silves, Португалия
Квартира 2 спальни
Silves, Португалия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 176 м²
€ 360,000
Вилла 5 спаленв Silves, Португалия
Вилла 5 спален
Silves, Португалия
7 ванных комнат 427 м²
€ 1,890,000
Роскошная вилла с 5 спальнями, расположенная в красивом частном саду с бассейном. Влияние м…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
5 ванных комнат 409 м²
€ 1,650,000
Роскошные виллы с 4 спальнями расположены в красивом частном саду с бассейном. Влияние мавр…
Вилла 4 спальнив Silves, Португалия
Вилла 4 спальни
Silves, Португалия
178 м²
€ 550,000
Расположенный в Силвеш, одном из самых средневековых городов Португалии, полных истории и оч…

Параметры недвижимости в Silves, Португалия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
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