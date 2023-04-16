Купить вилла в Sao Clemente, Португалия

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11 объектов найдено
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Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
5 ванных комнат
489 м²
Количество этажей 2
€ 1,750,000
Эта вилла отличного строительства и больших размеров расположена в нескольких минутах от Лул…
Вилла 3 спальни
Loule, Португалия
251 м²
€ 695,000
3 + 2-спальная вилла с бассейном, пристройкой и видом на море - Loulé Недвижимость расположе…
Вилла 3 спальни
Vale Formoso, Португалия
226 м²
€ 890,000
Вилла с 3 спальнями и бассейном в 8 минутах от пляжа – Almancil Вилла расположена в Алмансил…
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
265 м²
€ 985,000
Дом T4 и земля 2,501m2 в Луле – Сан-Клементе.Современный по стилю, в месте большого спокойст…
Вилла 6 спален
Loule, Португалия
219 м²
€ 985,000
Эта фантастическая вилла состоит только из первого этажа, первого этажа, наслаждаясь прекрас…
Вилла 3 комнаты
Loule, Португалия
3 Количество комнат
4 ванных комнат
170 м²
€ 915,000
A three bedroom villa for sale in Loulé situated within the zone of Monte Seco, providing am…
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
221 м²
€ 695,000
Вилла 5 спален
Vale Formoso, Португалия
5 Количество комнат
5 ванных комнат
€ 3,500,000
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 Количество комнат
6 ванных комнат
352 м²
€ 1,250,000
Вилла 4 спальни
Loule, Португалия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
€ 875,000
Вилла 4 спальни
Vale Formoso, Португалия
4 Количество комнат
3 ванных комнат
Количество этажей 2
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